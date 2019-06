Monza, Morgan sfrattato di casa: urla e tensione con la polizia: ''Ma lei è un boia''

Stavolta non c'è stato niente da fare. Dopo il rinvio della scorsa settimana per motivi di salute, il cantante e volto televisivo Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato sfrattato dalla sua casa di Monza.Dopo l'arrivo del custode giudiziario ci sono stati momenti di tensione con le forze dell'ordine, con Morgan che ha iniziato a urlare, prima di convincersi a lasciare l'abitazione. "Adesso farò ...