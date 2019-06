(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2019 Sea Watch, l'appello del migrante: "Siamo scappati dalle prigioni libiche fateci sbarcare" La Sea Watch su Twitter: "Sette giorni fa, Hermann si è rivolto agli europei per chiedere la loro solidarietà. Finora la situazione è peggiorata per le 42 persone ancora bloccate sulla #SeaWatch3. Fuggite dalle prigioni di tortura libiche, l'UE priva i loro diritti umani fondamentali per 12 giorni". / fonte twitter Sea-Watch International Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev