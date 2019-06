(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2019 Vista la Settimana in 3 minuti - Lunedì 17 giugno Totti lascia la Roma: “Oggi per me è come morire” - Martedì 18 giugno Zeffirelli, applausi per il feretro all’uscita dal Duomo di Firenze - Mercoledì 19 giugno Esami di maturità, la prima prova - Giovedì 20 giugno Juventus, Sarri si presenta: “E' il coronamento di una carriera lunghissima” - Venerdì 21 giugno Ue, Conte: "L'Italia ha rilievo centrale anche se non tutti se ne rendono conto" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev