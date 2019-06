(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2019 Conte e i Ministri lasciano il Quirinale dopo la colazione con Mattarella Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i MInistri lasciano in automobile il Quirinale, dove hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una colazione di lavoro in vista del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev