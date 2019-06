Mercatone uno, Calenda al blog delle stelle: “La vendita si è conclusa con Di Maio ministro”

Il nuovo singolo degli Statale 66: ballad dai toni beatlesiani

Roma, 13 giu. (askanews) - Il nuovo singolo degli Statale 66, che segna la metà del percorso di ascolto dell'album "Rock-A-My-Head!" è un brano dal titolo "The best thing you can feel", una delicata ballad dai toni beatlesiani - ma anche molto oasisiani - nella quale la voce e l organo dialogano di sensazioni solitarie, di fotografie istantanee che ritraggono momenti di vita in casa, dilatati, ...