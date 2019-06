Incidente in A13, scontro tra auto traffico bloccato per un'ora

(Agenzia Vista) Bologna, 12 giugno 2019 Due persone sono rimaste ferite in un violentissimo tamponamento fra due auto avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla A13 Sud, direzione Bologna. Lo scontro è avvenuto in corsia di sorpasso e ha ridotto a un ammasso di lamiere una utilitaria. Entrambi gli occupanti sono rimasti incastrati e sono stati liberati dai Vigili del Fuoco e soccorsi dal 118: uno è in condizioni critiche, l'altro è meno grave. _Courtesy Etv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev