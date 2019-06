(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2019 Conte: "Sono premier, non ho bisogno di delega per trattare con Ue" "Sono premier, non ho bisogno di delega per trattare con Ue". Lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Fonte: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev