Tria: "Cercare accordo con UE per evitare procedura debito"

Nuoro, invasione di cavallette: 2.000 ettari di terreni distrutti

Roma, 11 giu. (askanews) - Milioni di cavallette hanno invaso le campagne della Sardegna, in particolare in provincia di Nuoro dove hanno devastato oltre duemila ettari di terreno (tra Ottana, Olotana e Orani). In alcune zone si cammina su veri e propri tappeti di cavallette. A lanciare l'allarme è la Coldiretti che ha documentato l'invasione e parla della peggiore degli ultimi 60 anni, ...