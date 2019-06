(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2019 Centinaio primo anno positivo, aggredito tematiche come xylella che erano in sospeso Tempo di bilanci nel Governo al termine del primo anno di mandato. Il Ministro delle attività culturali e del turismo Gian Marco Centinaio ha tenuto una conferenza al Mipaaft per fare il punto sulle attività svolte nel corso dei primi dodici mesi di attività. "Ho creduto fin dal primo giorno sull'importanza del binomio agricoltura e turismo, sull'abbinamento Made in Italy e valorizzaziazione del territorio, il Sistema Paese, che può essere un vero e proprio punto di forza per quei territori che sanno coglierne la sfida - ha affermato - L'agricoltura è il settore che quest'anno è cresciuto di più e questo dimostra che siamo sulla strada giusta, che stiamo lavorando bene. Il turismo deve tornare ad essere all'altezza di ciò che ci chiede il mercato. Ci stiamo lavorando e cominciamo a vedere i primi frutti. Il codice identificativo e la classificazione delle strutture alberghiere sono i prossimi obiettivi a breve termine, ma tanti ne abbiamo ancora da raggiungere". Centinaio si è detto soddisfatto di quanto fatto specialmente sul tema della Xylella: "Abbiamo aggredito una vicenda che fino a quel punto era rimasto in sospeso - ha spiegato - Con l'approvazione del Decreto Emergenze Agricoltura abbiamo sbloccato 150 milioni per la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette della Puglia". Con la ritrovata sintonia all'interno della maggioranza di Governo, in particolare nei rapporti tra i vice-premier Salvini e Di Maio, c'è l'auspicio di poter continuare nel lavoro intrapreso in questi primi 365 giorni di mandato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev