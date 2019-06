Governo Pd-M5s, Meloni: "Sarebbe un colpo di Stato, sono due forze uscite sconfitte da Europee"

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2019 Governo Pd-M5s, Meloni: "Sarebbe un colpo di Stato, il voto ha espresso una maggioranza diversa" "Un Governo PD-M5s sarebbe un colpo di Stato, le elezioni europee hanno chiarito che c'è una maggioranza che uscirebbe dalle urne. Portare due minoranze sconfitte al Governo solo per escludere chi può vincere le elezioni è qualcosa distante anni luce dalla mia idea di democrazia". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. "Un governo M5S-PD “Dopo queste elezioni europee lo considererei un colpo di Stato. Il voto ha chiarito che in Italia c’è una maggioranza che uscirebbe dalle urne e la possibilità di avere un governo scelto dai cittadini con libere elezioni che può essere coeso e che può governare per cinque anni. Prendere invece due forze sconfitte e portarle al governo della Nazione con l’esclusivo intento di escludere chi può vincere le elezioni sarebbe qualcosa distante anni luce dalla mia idea di democrazia”. Lo ha detto nel corso di una intervista all’Agenzia Vista il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it