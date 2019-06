Meloni: "Rimpasto ? Non entriamo in Governo, unica strada sono nuovi elezioni"

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2019 Meloni: "Elezioni unico modo per avere Fdi al Governo, no ai rimpasti" "Le elezioni sono l'unico modo per avere Fdi al Governo, no ai rimpasti. Se avessi voluto far parte di questo esecutivo lo avrei fatto dall'inizio". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Alla richiesta di rinforzare il Governo o di entrare in un esecutivo “Rispondo di no: se avessi voluto far parte di questo esecutivo lo avrei fatto dall’inizio. L’unico modo di avere Fratelli d’Italia al governo è andare a nuove elezioni e consentire di avere una maggioranza che esca dalle urne compatta, coesa dalle urne e un governo che possa governare cinque anni. Ma questo è un mio auspicio perché non dipende da me. In ogni caso i voti di Fratelli d’Italia per le cose buone che questo governo dovesse portare in aula ci saranno sempre, come ci sono sempre stati, ma ci sarà anche la nostra opposizione per le iniziative che fanno male all’Italia." Lo ha detto nel corso di una intervista all’Agenzia Vista il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it