Inaugurato a Roma il nuovo centro 'Orario di futuro', lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2019 Inaugurato a Roma il nuovo centro 'Orario di futuro', le voci degli organizzatori Inaugurato a Roma in zona Pineta Sacchetti il nuovo centro 'Ora di futuro', il settimo in Italia, che ha la funzione di offrire assistenza ai nuclei famigliari in difficoltà con bambini da zero a sei anni, fornendo percorsi di educazione alla genitorialità e un supporto per l'affiancamento dei figli al gioco e alle attività educative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev