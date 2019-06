Minibot, Boccia: “Siamo in linea con Draghi, significa debito pubblico evidente”

Nel Mediterraneo plastica come 33mila bottigliette al minuto

Roma, 7 giu. (askanews) - Ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo: è come se 33.800 bottigliette di plastica venissero gettate in mare ogni minuto. L'inquinamento da plastica continua a crescere e si prevede che entro il 2050 l'inquinamento nell'area mediterranea quadruplichi, mentre discariche e inceneritori sono ancora i principali metodi per la gestione ...