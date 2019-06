Morricone: "L'ispirazione non esiste, ci vuole la 'traspirazione', sudore e fatica"

Governo, Di Maio: "Si vada avanti per battagliare, non per vivacchiare"

(Agenzia Vista) Campobasso, 06 giugno 2019 Governo, Di Maio: "Si vada avanti per battagliare, non per vivacchiare" "Con il Governo si vada avanti per battagliare, non per vivacchiare". Così il vicepremier Luigi Di Maio prima di un comizio a Campobasso, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. /courtesy Facebook Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev