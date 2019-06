Grandi Navi, Toninelli: “In canali San Marco e Giudecca divieto transito mai applicato”

Xi Jinping a Mosca da Putin: nuova era nei rapporti Cina-Russia

Roma, 5 giu. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping è in Russia per una visita di tre giorni volta a rafforzare i rapporti economici e la cooperazione tra i due paesi, proprio nel momento in cui il gigante cinese soffre la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin ha riservato a Xi un'accoglienza degna di tutti gli onori, poi, durante il loro incontro al ...