Governo, Salvini: “Lavoriamo 4 anni litigando di meno, io non tiro a campare”

BASKET SERIE D

Gubbio sfiora il sogno serie C, il video tributo per la squadra è da brividi

La Emi Gubbio non ce l'ha fatta a conquistare la serie C di basket, ma i genitori hanno voluto rendere omaggio tramite un video a squadra, tecnico e società, per un'avventura straordinaria arrivata fino alla finalissima persa contro lo Spello.