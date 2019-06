Autoriciclaggio, Gdf sequestra 240mila euro a direttore banca

Infezioni ospedaliere: nuove tecnologie per ridurre i contagi

Napoli, 3 giu. (askanews) - Le infezioni ospedaliere provocano 7.000 morti ogni anno: i reparti dove è più facile contagiarsi sono la Terapia Intensiva con 20,60 per cento dei casi, Medicina con 15,33% e Chirurgia (14,20%). E' un fenomeno estremamente complesso e preoccupante contro il quale combattono medici e ricerca per mettere a punto metodologie e soluzioni in grado di contrastare e ridurre ...