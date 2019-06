Usa-Regno Unito, Trump: "Opportunità per importanti accordi commerciali" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Washington, 03 giugno 2019 "Siamo in partenza per il Regno Unito, è molto importante. Sarà interessante perchè stanno succedendo molte cose nel Regno Unito. Sono sicuro che per loro sarà un successo. Come sapete vogliono avere rapporti commerciali con gli Stati Uniti e penso che ci siano opportunità per accordi molto importanti nel futuro prossimo. Vedremo.” Queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrando la stampa in partenza per Londra. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev