Festa della Repubblica, Fico ai ragazzi in aula a Montecitorio: "Questo posto è vostro"

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2019 02-06-19 2 Giugno, Fico ai ragazzi in aula a Montecitorio, questo posto e vostro Edizione speciale di “Montecitorio a porte aperte”, l’iniziativa della Camera dei deputati che prevede una volta al mese l’apertura del Palazzo alle visite del pubblico. Alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico, questo appuntamento vedrà la partecipazione attiva dei giovani, che per l’occasione faranno da guida ai cittadini-visitatori dopo aver partecipato ad una giornata di formazione alla Camera dei deputati sulla storia e l’architettura di Palazzo Montecitorio. Sono tre le scuole coinvolte nell’iniziativa – classi di istituti superiori di terzo e quarto anno di Monza, Roma e Caivano (Na) – per un totale di 15 ragazzi per ciascuna scuola. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev