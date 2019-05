(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2019 Governo, Salvini: "Se si lavora si va avanti, se altri litigi la Lega non ha tempo da perdere" Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato a margine del question time a Palazzo Madama: "Io sto rispettosamente aspettando il voto della piattaforma Rousseau ma poi si deve lavorare. Io credo a questo governo, a questo contratto, a questo Paese ma non ho piu' tempo da perdere. La politica dell'insulto non e' stata punita dalla Lega ma dai cittadini con il voto dello scorso fine settimana", Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev