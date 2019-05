Too good to go vuole risparmiare 2mila tonnellate di CO2

Milano, 30 mag. (askanews) - Metà della superficie abitabile del Pianeta è utilizzata per la produzione alimentare. Lo spreco alimentare è responsabile dell'8% delle emissioni di gas serra: se fosse uno Stato, lo spreco di cibo sarebbe il terzo per emissioni di CO2 dopo la Cina e gli Stati Uniti. Per questo l'app "Too good to go" ha lanciato un progetto in occasione della Settimana Europea per lo ...