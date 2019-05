Cirio e' il nuovo presidente della Regione Piemonte, il servizio

Toninelli: non siamo subalterni a Salvini. Di Maio vada avanti

Roma, 29 mag. (askanews) - "Siamo dipendenti dei cittadini, non siamo subalterni a Salvini. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista a Tv2000 in onda stasera alle 20.45 durante il programma TGTtg. "A chi chiede le dimissioni di Di Maio - ha proseguito Toninelli - rispondo dicendo che siamo un gruppo di persone perbene che ha sempre lavorato esclusivamente ...