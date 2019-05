Europarlamento, Farage: "Incontrato M5s ma mi pare debbano risolvere problemi interni" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 maggio 2019 "Ho appena incontrato i 5 stelle sì. E' andata bene, un incontro amichevole ma hanno dei problemi domestici da risolvere credo. Io sono un "leaver" ma in questo caso rimango nell’EFDD. Penso che i 5 stelle abbiano altri problemi domani in Italia. Questo è quello che ho capito, mi sbaglio? Mi sembra che abbiano qualche problema interno. Non penso che la loro priorità assoluta oggi siano i gruppi del Parlamento Ue. Hanno tempo fino al 2 luglio per decidere. Hanno detto di avere importanti questioni in corso domani. Vedremo”. Queste le parole del leader del partito Brexit Party Nigel Farage intervistato dai giornalisti al termine dell’incontro dell’eurodeputato del M5s Fabio Massimo Castaldo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev