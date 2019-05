Un omaggio al 'capitano' Totti, il nuovo murales sui muri di Roma

Pazzali (Eur SpA): 2018 in utile. Indicatori tutti molto positivi

Roma, 29 mag. (askanews) - Bilancio 2018 positivo per Eur SpA. Il cda della società, partecipata al 90% del ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 10% da Roma Capitale, ha approvato il bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che sarà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli azionisti il prossimo 28 giugno. Il Gruppo Eur chiude il 2018 con un ...