Regionali Emilia, Bonaccini: “Si parte da 0 a 0 e noi scenderemo in campo per vincere”

(Agenzia Vista) Bologna, 29 maggio 2019 “Molti cittadini hanno votato per la Lega alle Europee ma per i candidati del Pd alle amministrative, è un primo passo ora bisogna costruire un campo di forze largo come fatto in tante amministrazioni comunali. Si parte da 0 a 0 e noi scenderemo in campo per vincere”. A dirlo è il presidente della Regione Stefano Bonaccini all’indomani delle elezioni. _Courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev