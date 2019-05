Sequestro alla 'ndrangheta di droga e beni per 30 milioni in Calabria, le intercettazioni

(Agenzia Vista) Crotone, 29 maggio 2019 Beni per 30 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione "Malapianta" che ha portato anche al fermo di 35 persone. I finanzieri del comando provinciale di Crotone, coordinati dalla Dda di Catanzaro, hanno indagato in tutto 64 persone. Sei gli arresti eseguiti durante le indagini per la detenzione di 5 kg di stupefacenti. Fra i beni sequestrati, 4 ville di lusso, sei autovetture, 4 società, 6 ditte individuali, rapporti bancari e assicurativi. Nel mirino degli inquiremnti, i clan operanti nel crotonese e i loro collegamenti con i "mandamenti" di 'ndrangheta di altre province / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev