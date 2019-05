Europee, Landini: “Ditelo a Salvini che crescere non vuol dire ingrassare, non bastano i voti”

"Selfie", al cinema l'altra Napoli e un'amicizia che commuove

Roma, 28 mag. (askanews) - Si chiamano Pietro e Alessandro i protagonisti del film/documentario di Agostino Ferrente "Selfie": hanno 16 anni, sono amici per la pelle, uno fa il barista e l'altro l'aspirante parrucchiere. Sono ragazzi come mille altri se non fosse che abitano nel Rione Traiano di Napoli, dove molti loro coetanei sono stati arruolati dalla camorra, ed erano molto amici di Davide, ...