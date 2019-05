Ue, Berlusconi a Bruxelles: "Tornato in pista? sempre stato purtroppo"

Everest, troppo traffico sulla vetta, 10 morti in una settimana

Kathmandu, 24 mag. (askanews) - La cima più alta del mondo non perdona e sembra volere respingere l'attacco di centinaia di alpinisti che cercano di raggiungere la vetta. In una settimana sono morte 10 persone che hanno tentato la scalata all'Everest. Alcuni sono morti durante la discesa, dopo aver passato ore in fila per raggiungere la cima, altri ai campi base a 7mila metri. Il moltiplicarsi ...