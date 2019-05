La Lega festeggia in Bellerio, Giorgetti espone dalla finestra la statua di Alberto da Giussano

Europee, l'onda dei Verdi: 70 seggi, ne avevano 50

Berlino, 26 mag. (askanews) - Festa grande al quartier generale dei Gruenen in Germania: gli ecologisti hanno ottenuto un incredibile 20%, diventando il secondo partito dopo la CDU della cancelliera Merkel. E come dice Sven Giegold, capolista per il parlamento europeo, "Il motto della nostra campagna è stato, vi porteremo sul sentiero di un'Europa di solidarietà, ecologia e soprattutto ...