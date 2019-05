(Agenzia Vista) Oklahoma, 26 maggio 2019 Tornado devasta l Oklahoma, almeno due morti e diversi feriti Due persone sono morte per il tornado che si è abbattuto nella notte sulla città di El Reno in Oklahoma, negli Stati Uniti, facendo crollare un hotel. Sono stati distrutti anche molti negozi e un parcheggio per roulotte. Molte persone sono state estratte vive dalle macerie. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev