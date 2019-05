Imprenditori arrestati per riciclaggio e sequestro da 18 milioni a Rimini, le intercettazioni

(Agenzia Vista) Rimini, 24 maggio 2019 C'è un vasto giro di griffe contraffatte al centro dell'operazione "Eden brand" della Guardia di Finanza di Rimini che ha visto finire nei guai quattro imprenditori ed eseguire sequestri per 18 milioni di euro. Il blitz, partito dalla Romagna ed eseguito in tutta Italia e a San Marino, ha disarticolato l'organizzazione specializzata nell'abbigliamento tarocco dei principali brand come Adidas, Vans, Thrasher, Fila, Lacoste, Blanenciaga ed altri / Courtesy Guardia di finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev