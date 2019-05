(Agenzia Vista) Bari, 22 maggio 2019 Dl sicurezza, Salvini: "Spero oggi ok, ci sono i fondi per i rimpatri" "Spero oggi ok, ci sono i fondi per i rimpatri". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti durante la visita al canile di Bari, in Puglia. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev