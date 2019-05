(Agenzia Vista) Napoli, 19 maggio 2019 Europee, Meloni: "Voto a FdI no utile ma indispensabile per cambiare Ue e Governo" La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito: "Un messaggio: migliaia di persone in Italia vogliono un'altra Europa e un altro governo nazionale. Vogliono un'Europa che abbia rispetto degli interessi nazionali e che rimetta la sovranità al centro, vogliono un'Italia che sappia occuparsi dei problemi e dei bisogni degli italiani invece che stare a litigare dalla mattina alla sera. Votando FdI si possono ottenere entrambi questi risultati: il voto a noi e' fondamentale per la maggioranza in Europa ed e' l'unico molto possibile per un'altra maggioranza in italia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev