Presentato a Loreto 'Il Precursore', il docufilm su Giovanni Battista prodotto dal Vaticano

Meloni: "Sea-Watch non riconosciuta da Germania va affondata"

(Agenzia Vista) Napoli, 19 maggio 2019 Meloni: "Sea-Watch non riconosciuta da Germania va affondata" La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito: "Se la Germania non riconosce la Sea Watch, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l'equipaggio e la nave si affonda". ...