"Due mamme non fanno un papà" "194, 150 mln di morti" cartelli e striscioni della Marcia per la Vita

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2019 Due mamme non fanno un papa, aborto e come sicario, i cartelli piu controversi della marcia per la vita Le immagini del corteo della Marcia per la vita che ha sfilato a Roma. In migliaia contro aborto, eutanasia e a difesa della famiglia naturale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev