Cargo con armi verso Genova, Toti: "Decisione spetta al Governo"

(Agenzia Vista) Liguria, 16 maggio 2019 "So che è una questione all'attenzione della Prefettura e dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale, ovviamente è una decisione che spetta agli organismi nazionali, al Governo, non può essere la Regione a decidere quali navi entrano in porto e quali non entrano". Cosi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul caso della nave Bahri Yanbu, cargo saudita diretto a Gedda a bordo del quale si ritiene siano trasportate armi destinate alla guerra in Yemen / Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev