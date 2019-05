(Agenzia Vista) Potenza, 16 maggio 2019 Striscioni contro Salvini a Potenza A Potenza striscioni contro Salvini: "Togli anche questi”. È la scritta comparsa su uno dei tre striscioni esposti davanti ad un albergo di Potenza dove sta per arrivare, per un'iniziativa elettorale della Lega, il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Sugli altri striscioni - sorretti da gruppi di contestatori - vi sono frasi come "Non tutto il Sud dimentica", "#Maiconsalvini": su alcuni cartelli è scritto "Questa Lega è una vergogna". La manifestazione alla quale Salvini sta per partecipare riguarda le elezioni comunali a Potenza, dove la Lega ha un proprio candidato sindaco. Fino a poche ore fa, il raduno era programmato in un quartiere popolare del capoluogo lucano, ma poi è stato spostato in un albergo a causa del maltempo. / courtesy TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev