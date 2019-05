(Agenzia Vista) Ascoli Piceno, 15 maggio 2019 Governo, Di Maio: "Basta minacce dalla Lega, dobbiamo andare avanti" "Ogni giorno sento dalla Lega minacce di far cadere il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo continuare per cambiare sia in Italia che in Europa”. Così il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti ad Ascoli Piceno Fonte: Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev