Esclusione Altaforte, il direttore del Salone: “E' stata scelta giusta? Per come si erano messe le cose si”

Il Lecce in Serie A, e Sangiorgi canta coi tifosi: "Meraviglioso"

Roma, 13 mag. (askanews) - Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha festeggiato con la sua squadra e il presidente Sticchi Damiani, e ha cantato alcuni brani per la promozione del Lecce in Serie A. Sangiorgi in rosso e giallo, in mezzo ai tifosi del Lecce, si è esibito in "Meraviglioso" e "Nuvole e Lenzuola".