"Mondo Cane", il villaggio di manichini horror al Padiglione Belgio della Biennale di Venezia

Dl Sicurezza bis, Salvini a M5s: “Non accetto i 'no, punto' ”

(Agenzia Vista) Sanremo, 12 maggio 2019 "Se qualcuno ha idee in più da aggiungere ben vengano: non siamo scienziati. L'unica cosa che non accetto sono i 'no, puntò. L'Italia non ha bisogno dei 'no puntò”. Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha tenuto un comizio questa mattina a Sanremo in vista delle elezioni amministrative. _Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...