(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2019 Fratelli d'Italia circonda Montecitorio con i passeggini per la festa della mamma, immagini Flash-mob domenicale per Fratelli d'Italia che ha lanciato un'iniziativa in occasione della Festa della Mamma. Guidati da Giorgia Meloni, esponenti e sostenitori del partito, hanno simbolicamente circondato con dei passeggini il palazzo di Montecitorio, che ospita la Camera dei Deputati, per sensibilizzare la maggioranza a portare avanti delle iniziative a sostegno della famiglia. "Nel giorno della festa della mamma Fratelli d'Italia ha circondato simbolicamente il palazzo di Montecitorio di passeggini vuoti - ha dichiarato ai giornalisti presenti la presidente del partito Giorgia Meloni - L'Italia ha bisogno di figli come l'essere umano ha bisogno di ossigeno. Due le proposte di Fratelli d'Italia: un assegno di maternità europeo e l'Unione Europea che deve investire risorse per aiutare le famiglie. Il Governo italiano non può lasciare che 6 miliardi di euro di assegni rimangano fermi. Bisogna darli alle famiglie numerose e ai lavoratori autonomi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev