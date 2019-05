Salvini: “Ho sentito Berlusconi per auguri di buona salute, se Di Maio polemizza siamo all'asilo”

Milano invasa dagli alpini, in 500mila per la grande adunata

Milano, 11 mag. (askanews) - Le penne nere conquistano Milano. Il capoluogo lombardo ospita l'Adunata del centenario dove un secolo fa nacque l'Ana, la loro associazione nazionale. In città sono arrivati in 500mila di ogni età e da ogni parte d'Italia per questa invasione pacifica e colorata che coinvolge non solo il centro ma tutti i quartieri della città. Una grande festa come dimostrano volti ...