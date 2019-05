(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2019 Dl Sicurezza, Di Maio: "Non vorrei fosse ennesima iniziativa per coprire caso Siri e corruzione" "Deluso da mancanza rimpatri, ma non può essere sempre colpa degli altri.. Non vorrei fosse ennesima iniziativa per coprire caso Siri e corruzione di queste settimane." Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine del Forum delle Associazioni Familiari all'Hotel Ergife di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev