Mare Jonio, Conte: "Con Salvini ok sequestro, migranti verranno fatti scendere"

Badminton, a Milano partono i Campionati Italiani Assoluti 2019

Roma, 10 mag. (askanews) - Ha preso il via al PalaBadminton di Milano la 43esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti e la seconda edizione dei Campionati Italiani di Para-Badminton. Oltre 150 atleti provenienti da 11 regioni e tesserati per 42 club si sfideranno per i 15 titoli tricolore in palio di cui dieci riservati per il Para-Badminton. Riflettori puntati su Rosario Maddaloni (Fiamme ...