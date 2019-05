(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2019 Taglio parlamentari, on. FI in dialetto friulano in Aula per difendere minoranze linguistiche. L'Aula della Camera dei deputati approva la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I voti sono stati 310 sì, 107 no e 5 astenuti. Il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin da la sua dichiarazione di voto in friulano per difendere la rappresentanza delle minoranze linguistiche. / fonte Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev