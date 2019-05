(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2019 Tangenti, Bonafede: "Inchieste dimostrano che corruzione è piaga grave, Governo si batterà" La conferenza stampa alla Camera dei deputati del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Così il Guardasigilli durante il suo intervento: "Come ministro della Giustizia non sono mai entrato nel merito delle varie inchieste per il rispetto dell'autonomia della magistratura. Mi preme però rilevare che, non solo le inchieste di oggi, dimostrano che la corruzione rappresenta ancora una piaga fondamentale e gravissima dell'Italia contro cui il governo continuerà a battersi come mai si e' battuto nessun governo in passato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev