(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2019 Siri, Toninelli spero ci sia passo di lato entro mercoledi' per evitare conta in cdm Tiene banco nel Governo il caso legato al sottosegretario Armando Siri. Coinvolto in un'indagine, il senatore della Lega è diventato oggetto di dibattito, con la quota del Movimento 5 Stelle che chiede le dimissioni in attesa del giudizio, mentre la Lega chiede di non fare passi affrettati. Mercoledì il caso verrà affrontato nel Consiglio dei Ministri, con il rischio di una conta dei voti dinanzi la proposta del premier Giuseppe Conte. "Io mi aspetto che il sottosegretario Siri faccia un passo di lato prima del Consiglio dei Ministri di mercoledì. Ci permetterebbe di evitare un'inutile conta - ha affermato a riguardo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, a margine di un convegno all'Ance - Noi del Movimento 5 Stelle voteremo compatti per garantire la tenuta del Governo. Siamo il Governo del cambiamento e per poter essere diversi dagli altri dobbiamo innanzitutto fare in modo che non ci siano ombre sul nostro operato. Ho parlato con Siri, l'ho chiamato personalmente per dirgli della revoca delle deleghe e gli sono umanamente vicino. Spero che possa difendersi, tuttavia al momento sarebbe giusto fare un passo di lato". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev