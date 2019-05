Bimba ferita a Napoli, Gaglione (Primario Santobono): "Una ferita da guerra, mai capitato prima"

La parata militare a Sofia per la festa dell'esercito in occasione di San Giorgio

(Agenzia Vista) Sofia, 06 maggio 2019 La parata militare a Sofia per la festa dell'esercito in occasione di San Giorgio Il 6 maggio in Bulgaria si celebra "Gergiovden", il giorno di San Giorgio, data nella quale si festeggia l'esercito bulgaro. In questa occasione nella capitale bulgara si svolge la parata militare in Piazza Alexander Battenberg. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev