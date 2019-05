(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2019 Meloni: "Governo non è in grado di dare risposte al Paese, lavoriamo per costruire alternativa" La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a margine dell'evento "Salva Roma da chi non la ama": "Ogni giorno discussioni interne al governo come quella sulle dimissioni o meno di Siri. Non sono però queste le risposte che vogliamo dal governo italiano: dall'esecutivo vogliamo sapere per esempio se l'iva e le accise aumenteranno o no. Tutte risposte che non sono in grado di dare perché nel governo non vanno più d'accordo su nulla. Fratelli d'Italia lavora per costruire un'alternativa: un voto dato il prossimo 26 maggio a FdI servirà a costruire un governo coeso, capace, forte e che voglia difendere l'interesse nazionale italiano" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev