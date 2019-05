"Papa Francesco, Papa Francesco", i cori dei fedeli in Bulgaria in attesa del Pontefice

Governo, Di Maio: “La Lega attacca il ministro Trenta per coprire il caso Siri”

(Agenzia Vista) Assemini, 04 maggio 2019 "Capisco la difficoltà della Lega ma non serve che attacchi il ministro della Difesa Trenta per provare a coprire il caso Siri, per coprire il caso Siri basta farlo dimettere". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un comizio ad Assemini, in Sardegna. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev